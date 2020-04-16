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Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı

Sivas'ta isminin öğrenilmesini istemeyen bir hayırsever bakkallara giderek vatandaşların veresiye olan borçlarını ödedi.

16.04.2020 12:55 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:55
Esrarengiz hayırsever veresiye borçlarını kapattı
Sivas 'ta isminin öğrenilmesini istemeyen bir hayırsever bakkallara giderek vatandaşların veresiye olan borçlarını ödedi.
Kent merkezi Kümbet Mahallesinde ve Kadıburhanettin Mahallesi bulunan bakkallara giden gizemli hayırsever, veresiye borçlarını ödeyemeyen vatandaşların veresiye borçlarını ödedi. Bir çok kişinin borcunu kapatan hayırsever vatandaşlardan hayır duası alırken kim olduğu ise merak konusu oldu.
BORCUNUN ÖDENDİĞİNİ ÖĞRENENLER DUYGULANDI
Dükkan sahibi Sefa Fişne, borcunun ödendiğini öğrenenlerin duygulandığını ve sevindiğini belirterek, "Dün tanımadığım bir beyefendi geldi. Burada borcu olan var mı diye sordu. Bende anlattım konuştuk. Ben herkesin borcunu ödeyeceğim dedi. Geldi parasını verdi gitti. Dünde bir ağabeyim geldi borcu vardı işsizdi parası da yoktu zaten soruyordu sürekli. Konuştuk Rabbim razı olsun yardım etti herkese borcunu ödedi gitti. Borcu olan bir ağabeyin borcunu ödendiğini öğrenince sevindi duygulandı, birazda gözleri yaşardı teşekkür etti gitti" dedi.
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ
Bakkalda çalışan Mustafa Aydur, hayırseverin birkaç yere daha uğradığını ifade ederek, "Buraya bir arkadaş geldi uzun zamandır veresiye defterini ödenmeyenler var mı diye sordu. Var dedim. Defteri açtı, iki sayfa. Bunları kapatıyorum dedi. Hesapla dedi hesapladım. Yaklaşık olarak 450-500 lira civarındaydı ödedi ve gitti. İsmimi açıklama dedi. Hayırsever birkaç yere uğramış oradaki hesapları da kapatmış. Rabbim razı olsun hepsinden. Borçları ödenenler çok heyecanlandılar çok dua ettiler. Herkesten elini taşın altına koyan herkesten Rabbim razı olsun" diye konuştu. Bir vatandaş ise yapılanın bu zor günlerde iyi olduğunu söyledi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kümbet, Sivas, Güncel
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