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Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulunduİSTANBUL - Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda ölü bulundu.

12.11.2019 01:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 01:41
Esrarengiz İngiliz, 'da ölü bulundu
İSTANBUL - 'de faaliyet gösteren Beyaz Baretliler'in kurucusu olduğu ifade edilen İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier, 'nda ölü bulundu. Olayı soruşturan polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Edinilen bilgilere göre olay sabaha karşı 05.30 sıralarında Karaköy Kılıçali Paşa Mescidi Sokak'ta yaşandı. Eşi ile birlikte yaşayan Le Mesurier'in cesedi sokakta bulundu. Olayı soruşturan polis ekipleri, Le Mesurier'in yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini, vücudunda kırıklar olduğunu belirledi. Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Le Mesurier'in eşi ile birlikte uzun süredir antidepresan ilaçlar kullandığını belirleyen polis ekipleri, intihar ihtimal üzerinde duruyor.
Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu

İstanbul, Beyoğlu, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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