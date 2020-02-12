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Esrarla yakalan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da bir kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

12.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:14Esrarla yakalan şahıs adliyeye sevk edildi
'da bir kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adresten uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları B.K. ile irtibat kuran bir kullanıcı şahıstan 2,35 gram esrar maddesi ele geçirdi. Soruşturma kapsamında bir şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bahse konu adreste yapılan aramada 26 gram esrar maddesi ile yakalanan B.K. gözaltına alınarak "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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