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Esrarla yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtarmadı

Esrarla yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtarmadı Adana'da eve yapılan baskında 731,69 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı Zanlının ifadesinde, "Ben satıcı değil içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildiADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 731,69 gram...

19.08.2019 09:55
Esrarla yakalanan torbacıyı
Esrarla yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtarmadı
Adana'da eve yapılan baskında 731,69 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
Zanlının ifadesinde, "Ben satıcı değil içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildi
ADANA - Adana'da bir eve yapılan baskında 731,69 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Ben satıcı değil içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. Merkez Yüreğir ilçesi, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında Murat K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 731,69 gram esrar, 1 pompalı tüfek ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu. Zanlı alınan ifadesinde esrarı satmadığını, içtiğini söyleyerek, "Ben içiciyim bu da benim 1 aylık esrarım" dediği öğrenildi.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Başka bir operasyonda 47 gram esrar ile yakalanan Şahban A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Esrarla yakalanan torbacıyı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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