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Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı

Bolu'da polisin durdurduğu yolcu otobüsünde yaptığı aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eker'in, adliyeye sevk edilirken gülmesi dikkat çekmişti.

07.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:46

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.

GÜLEREK GİTTİ TUTUKLANARAK ÇIKTI

Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Esrarla yakalanan kadın, gülerek gittiği adliyede tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bolu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
ADA: ne demişler son gülen iyi güler hahahahahahahaaaaa
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JOHN SINS: beraberken bız
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