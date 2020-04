ESRB, Derecelendirme Etiketlerine Yeni Bir İbare Daha Ekleyecek

Kaynak: Tamindir

Ünlü derecelendirme kuruluşu ESRB, derecelendirme etiketlerine artık oyun-içi satın alımlar ile ilgili olarak yeni bir uyarının ekleneceğini duyurdu. Artık etiketlerde 'Rastgele Eşyalar İçerir' ibaresini görmeye başlayacağız.#ESRB will begin assigning a new Interactive Element, In-Game Purchases (Includes Random Items).Find out more in our new blog: https://t.co/LPhd5rl7VL pic.twitter.com/nO6p8r1yYJ— ESRB (@ESRBRatings) April 13, 2020Hatırlayacağınız üzere 2018 yılının Nisan ayı içerisinde ESRB tarafından alınan bir karar ile oyun-içi satın alımların olduğu oyunlar için derecelendirme etiketine buna özel ibare eklemeye başlamıştı. Bu ibare artık detay konusunda bir adım öteye taşınacak.Yakın bir zaman önce yapılan yeni açıklama ile artık bir oyunun ganimet kutuları, gacha oyunları, eşyalar, kart paketleri, hediye çarkları, hazine sandıkları dahil rastgele elementlerin bulunduğu oyun içi satın alımların olup olmadığına dair bir ibare de derecelendirme etiketine eklenecek. Güncel haliyle artık 'Oyun-İçi Satın Alımlar' ibaresinin yanına parantez içinde eklenen 'Rastgele Eşyalar İçerir' şeklinde görünecek.ESRB 'ganimet kutusu' tanıtımını özellikle kullanmadığını çünkü, rastgele hale getirilmiş satın alım türlerinin tamamını kapsamadığını ve ailelerin az bir kısmının ganimet kutusunu duyduğunu ve ne olduğunu bildiğini söylüyor. Bununla birlikte yeni etiketin bir parça oyun tüketicilerinden ve hayranlarından gelen talep üzerine oluşturulmuş.Son olarak, bu etiket aynı zamanda dijital satın alımları da kapsayacak. Öyle ki eğer satın aldığınız oyun ganimet kutuları, gacha oyunları, eşyalar, kart paketleri, hediye çarkları, hazine sandıkları dahil rastgele elementlerin bulunduğu oyun içi satın alım içeriyorsa, oyuna ait sayfanın detay kısmında belirtilecek.