Eşref Derin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BATMAN HASANKEYF belediye başkan adayı olan Eşref Derin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BATMAN HASANKEYF ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Eşref Derin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BATMAN HASANKEYF adayı Eşref Derin kimdir? BTP BATMAN HASANKEYF adayı Eşref Derin yüzde kaç oy aldı?

Eşref Derin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BATMAN HASANKEYF belediye başkan adayı olarak gösterilen Eşref Derin HASANKEYF ilçesinde % 0,43 oranında oy almıştır. HASANKEYF ilçesinde % 0,43 oranında oy olan Eşref Derin adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

BATMAN HASANKEYF ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.