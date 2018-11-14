Eşref Hamamcıoğlu'ndan Tff'ye Tepki

Galatasaray
Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) tarafından kulüp başkanı Mustafa Cengiz
, futbol takımı teknik direktörü Fatih Terim
ile futbolculara verilen cezalara tepki gösterdi.
Kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret
Salonu'nda gerçekleştirilen kasım ayı olağan divan kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Hamamcıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe
ile oynadıkları derbiden sonra yaşanan olaylar nedeniyle aleyhlerine verilen cezaların orantısız olduğunu savundu.
Hamamcıoğlu, PFDK'nin verdiği cezaların ülke gündeminde ciddi bir şekilde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sahamızda oynadığımız son lig maç öncesi ve sonrasında yaşanan çok üzücü olaylar uzun süre hafızalarımızda yer alacaktır. Maç öncesinde gönlünü rakip renklere vermiş genç bir insanı, Koray Şener
'i kaybettik maalesef. Kendisine rahmet, sevenleri ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. Gerek bu maç gerekse de Schalke 04
maçı sonrası PFDK tarafından kulübümüz oyuncu, teknik ve idari yöneticilerine verilen cezaların son derece adaletsiz olduğuna inanıyor, bunu orantısız güç kullanımı olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz."
Verilen cezalar nedeniyle konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini aktaran Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öte yandan sporcularımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızın provokasyonlara gelmeyerek sadece başarıya odaklanmalarını, sırtlarında taşıdıkları formaların ve üstlendikleri görevlerin ağırlığını ve camiamızın kriterlerini bilerek hareket etmelerini ve konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz. Takımımız, hocamız Fatih Terim ve teknik kadromuz asla ve asla yalnız değildir. Her zaman olduğu gibi kulübümüzün başarılarında çok önemli katkıları olan, yaşayan efsane değerlerimize sahip çıkacağız. Haddini aşan beyanlarda bulunarak, onların üzerinden prim
yapmak isteyen rakip takım yöneticilerine geçmişte olduğu gibi başarılarımızla ders vermeye devam edeceğiz."
Eşref Hamamcıoğlu, yaşadıkları sorunların üstesinden geleceklerine inandığını belirterek, "Şu unutulmamalıdır ki uçurtmayı uçuran rüzgar değil, onun rüzgara karşı direnişidir. Sarı-kırmızılı uçurtma her türlü şartta en yüksekte uçmaya devam edecektir. Hep birlikte çalışarak bu zor günleri atlatacağımıza, kulübümüze karşı takınılan bu hasmane tavrın üstesinden geleceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Galatasaray,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Türkiye Futbol Federasyonu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:09