29.05.2019 18:59
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Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık!

Usta oyuncu Eşref Kolçak, bugün Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Kolçak'ın cenaze töreninde selfie çektirmek isteyen vatandaşlar, cenaze aracının ilerlemesine engel oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oyuncu Eşref Kolçak'ın cenazesinde; tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar, cenazede olduklarını unuttu.

ARAÇ İLERLEMEKTE ZORLANDI

Cenaze namazının ardından Eşref Kolçak'ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi. Usta sanatçının cenazesine sanatçı dostları Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Berhan Şimşek, Türkan İnanoğlu ve çok sayıda seveni katıldı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Eşref Kolçak'ın cenazesi, uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı'nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak'ın yanına defnedildi.

Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık! Bursa, Eşref Kolçak, Magazin


YORUMLAR (10)
TOPRAK: Helal olsun şu Nuri alco ya bütün sanatçıların cenazesınde bulunur kendisine saygılar
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SUSUZ KAHTA YOLSUZ GERGERLİ FAHRİ AĞA: Niye öz çekim yapıyorsunuz?Siz de onunla gidin daha iyi olmaz mı?
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MUSTAFACI: Cahillik çok kötü
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  • ADALET NEREDE : ayıp be yazıklar olsun zaten bu teknoloji insanlığın başına bela olacak felaketi ondan olacakk
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BİNGÜL TEYZE: LAN DÖNDÜ TEYZE NERDESİN..
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