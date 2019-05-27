Eşref Kolçak'ın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Usta sinema sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak'tan acı haber geldi. Eşref Kolçak, uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

Usta oyuncunun ölüm haberi ünlü isimleri de yasa boğdu. Kolçak ile tanışma fırsatı olan ve birlikte rol alan oyuncular başta olmak üzere birçok oyuncu ve şarkıcı yaşadığı duyguları sosyal medya hesaplarından paylaştı

İşte ünlü isimlerin Eşref Kolçak paylaşımları...

ÇELİK

"Türk sinemasına yıllarca hizmet etmiş emektar bir sanatçı: Eşref Kolçak beyefendi..."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Ah Eşref Abi... Canım Eşref abim, yüce çınarım... Mekanın cennet olsun. Ne mutlu bana ki seninle doya doya hasret giderdik yakın zamanda... Şimdi kavuştun biricik oğlun Harun'una... Türk sinemasının bir değerini daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Hepimizin başı sağ olsun."

TÜRKAN ŞORAY

"Sinemanın dev aktörlerinden sevgili Eşref Kolçak'ı kaybetmemin derin üzüntüsü içindeyim... Yıllarını verdiği sinemadan hiç kopmadı ve sinemaya tutkusu hiç bitmedi,nurlar içinde yatsın. Hiç unutulmayacak.."

CÜNEYT ARKIN

"Türk Sinemamızın usta sanatçısı 92 yaşındaki Eşref Kolçak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Allah Rahmet Eylesin.."

FIRAT TANIŞ

"Eşref Kolçak vefat etmiş. Arkasında 1949 dan beri oynadığı 100'lerce filmi ve adeta mihenk taşı olduğu Türk sinemasını bırakarak.mekanı cennet olsun;sevenlerine,tanıyanlarına sabır dilerim"

BETÜL DEMİR

"Eşref Abi çok sevdiği yere göğe sığdıramadığı biricik eşine ve çok sevdiği oğluna kavuştu...Türk Sinemasının kıymetli sanatçısı mekanın Cennet olsun...Tüm sevenlerinin başı sağ olsun"

BEHZAT UYGUR

"Mekanın cennet olsun Eşref Kolçak..."

IŞIL YÜCESOY

"Saygıdeğer, çok zarif bir beyefendiydi...Çok uyumlu, yapıcı, destek veren bir oyuncuydu... Sn. Eşref Kolçak'la karşılıklı oynamak şans ve öğretiydi benim için. Başımız sağ olsun..."

ACUN ILICALI

"Değerli sanatçımız Eşref Kolçak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim"