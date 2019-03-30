Eşref Kolçak Kimdir?

Eşref Kolçak, Türk sinemasında 200'e yakın filmde rol almış değerli bir oyuncumuz. Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle şu sıralar hastanede tedavi gören Eşref Kolçak, 1927 doğumlu. İki sene önce kaybettiğimiz Eşref Kolçak'ın annesi gerçek adı Katya olan Rus kökenli idi ve sonradan Hateme adını almıştır. Ünlü oyuncumuz Eşref Kolçak'ınbaşarılarla dolu hayatı ve rol aldığı yapımlar haberimizde.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 Tarihinde Erzurum'da doğdu. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Kasımpaşa'da oturan Eşref Kolçak, Sultan Ahmet Sanat Enstitüsü'ne girdi ancak bitiremedi. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı.

1944 yılında Atilla Revüsü'nde, 1945 yılında Ses Opereti'nde sahneye çıktı. 1947 yılında ilk filmini çevirdi.

Sinema hayatına figüran olarak başlayan Kolçak, 1947 senesinde oyunculuğa ilk defa "Fedakar Ana" filmiyle geçiş yaptı.

1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü haline geldi. Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman Seden) önemli filmerinden bazılarıdır.

Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Eşref Kolçak, 1982 senesinden bu yana Bursa Gemlik'te yaşıyordu.

2017 yılında yaşamını yitiren sanatçı Harun Kolçak'ın babası olan, Eşi Özcan Kolçak'ı ise 2010 yılında Bursa Gemlik'te kaybetmiştir.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2003 Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödülü

2000 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Güle Güle

1961 Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Namus Uğruna

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Yalan Dünya (2007) - Nezih

Tutkunum Sana (2006)) - Şeref

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (2006) - Salim bey

Zeynep (2005) - Seyfi bey

Kimsesiz Zaman Tasvirleri (2004)

Kayıp Aşklar (2004)

Yadigar (2004) - Ethem Albay

Yağmur Zamanı (2004) - Sadık

Çanakkale: Son Kale (2003)

Umutların Ötesi (2003)

Kınalı Kar (2002) - Hulusi

Yeşil Işık (2001)

Aşk Hırsızı (2000)

Ağaçlar Ayakta Ölür (2000)

Güle Güle (1999) - Celal

Sırılsıklam (1998)

Affet Bizi Hocam (1998)

İntizar (1997)

Bir Umut (1997)

Hüzün Çiçeği (1996)

Sahte Dünyalar (1995)

Çiçek Taksi (1995) - Fırtına Murat

Kanayan Yara - Bosna Mavi Karanlık (1994)

Rüyalara Gelin (1993)

Berlin in Berlin (1993) - Ekber

Zirvedekiler (1993)

Hüdayi Yolu/ Aziz Mahmud Hüdai Hz. (1993) - Üftade Hz.

Yağmur Beklerken (1992)

Polis (1992)

Aile Bağları (1991)

Köroğlu (1991)

Vurguna İnmek (1990)

Yuva (1990) - Sadri

Kanun Savaşçıları (1989)

Meçhul Tohum (1988)

Yaşamak (1988)

Hanım (1988) - Necip

Benim Olsaydın (1987)

Bomba (1987)

Çakırcalı Mehmet Efe (1987)

Yavrumu Kurtarın (1987)

Çatallı Köy (1987)

Kuruluş/ Osmancık (1987) - Gündüz Bey

Dikenli Yol (1986)

Yarın Ağlayacağım/ Erkekler de Ağlar (1986) - Mazmanoğlu

Çalıkuşu (1986) - Şeyh Yusuf

Altar (1985) - Zodiak

Domdom Kurşunu (1985)

Yaranamadım (1985)

Suçlu Gençlik (1985)

Kahreden Gençlik (1985)

Feryat (1983)

Kahır (1983)

Esir (1983)

İkimiz De Sevdik (1983)

Küçük Ağa (1983) - Binbaşı Hamdi

Dört Yanım Cehennem (1982)

Kelepçe (1982)

Öğretmen Kemal (1981)

Takip (1981)

Unutulmayanlar (1981) - Eşref Baba

Önce Hayaller Ölür (1981)

Fırat (1979)

Hayat Harcadın Beni (1979)

Süpermen Dönüyor (1979) - Prof. Çetinel

Ölüm Görevi (1978) - Haşmet

Kaybolan Yıllar (1978)

Görünmeyen Düşman (1978) - Haldun

Denizin Kanı (1978)

Akrep Yuvası (1977) - Kadırgalı Tahir

Şeref Sözü (1977) - Eşref bey

Silah Arkadaşları (1977)

Lanet/ İlenç (1977)

Yuvanın Bekçileri (1977)

Hain (1977)

Hedefteki Adam (1977)

Yıkılmayan Adam (1977)

Bedia (1977) - Halil

Tek Başına (1976)

Kader Bu (1976)

Mikrop (1976)

Örgüt (1976)

Seni Sevmekle Suçluyum (1976)

Bizim Düğün Ne Zaman (1976)

Gurbetçiler Dönüyor (1976) - Necmi

Şafakta Buluşalım (1975) - Semih Bey

Cemil (1975) - Tahsin Erkoç

Kanlı Sevda (1974)

Kalleş (1974)

Alo Polis (1974)

Eski Kurtlar (1974)

Şehitler (1974)

Kurt Kapanı (1973)

Soğukkanlılar (1973)

Topal (1973)

Vahşet (1973)

Bu Toprağın Kızı (1973)

Cezanı Çekeceksin (1972)

Son Duanı Et (1972)

Silahlar Affetmez (1971)

Üç Öfkeli Adam (1971)

Kartallar (1971)

Bela Çiçekleri (1970)

Bu Yumruk Sana (1970)

Ölüm Pazarı (1970)

Günahını Kanlarıyla Ödediler (1969)

Beyaz Mendilim (1969)

Emmioğlu (1969)

Eşkiya Aşkı (1969)

Satılık Gelin (1969)

Şeytanın Oyunu (1969)

Kardeş Kurşunu (1969) - Ahmet

Mekansız Kurtlar (1968)

Cehennemde Boş Yer Yok (1968)

Kurşun Yolu (1968)

Bir Mahkum Kaçtı (1968)

Kızgın Adam (1968)

Dertli Pınar (1968) - Ali

Kara Kartal (1967)

Kocadağlı (1967)

İslamoğlu (1966)

Kanlı Pazar (1966) - Ali

Kıran Kırana (1966)

Namus Borcu (1966)

Ölüm Busesi (1966)

Dalgacı Mahmut (1965)

Düşman Kardeşler (1965)

Kanunsuzlar (1965)

Yumruk Yumruğa (1965) - Eşref

Filinta Kadri (1964)

Yalnız Efe (1964)

Erkek Ali (1964) - Ali

Yarın Bizimdir (1963)

Korkusuz Kabadayı (1963)

Gecelerin Hakimi (1963)

Rüzgarlı Tepe (1963)

Öksüz Hasan (1963)

Hancının Kızı (1963)

Beyoğlu Piliçleri (1963) - Süleyman

Başımı Belaya Sokma (1963) - Demir

Çıkar Yol (1962)

Dağlar Bulutlu Efem (1962)

Bardaktaki Adam (1962)

Aşk Bekliyor (1962)

Boşver Doktor (1962)

Beş Kardeştiler (1962)

Kurşun Yağmuru (1962)

Silah Arkadaşları (1962)

Çöpçatan (1962) - Orhan

Ümitler Kırılınca (1962) - Nejat

Düğün Alayı (1961) - Erol

Kaderin Önüne Geçilmez (1961)

Şoför Ahmet (1961) - Ahmet

Ayşecik Şeytan Çekici (1960)

Gece Kuşu (1960) - Ali

Namus Uğruna (1960) - Eşref

Beklenen Bomba (1959) - Yzb. Kudret

Dağlar Şahini Yörük Efe (1959)

Düşman Yolları Kesti (1959) - Yzb. Nazmi

Hayatım Sana Feda (1959)

Unutulmayan Aşk/ Zeynebim (1959)

Civan Ali (1958)

Kumpanya (1958)

Ninni Talihsiz Yetime (1958)

Sokak Çocuğu (1958)

Bir Şoförün Gizli Defteri (1958) - Şoför Erol

Kin (1957)

Ceylan Emine (1957)

Öksüz Ayşe (1957)

Yangın (film)Yangın (1956)

Zeynep'ın İntikamı (1956)

Şehir Yıldızları (1956)

Yetim Yavrular (1955)

Kanlarıyla Ödediler (1955)

Çılgınlar Cehennemi (1954)

Gülnaz Sultan (1954)

Ölüme Giden Yol (1954)

Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar/ Oyna Kızım Oyna (1954) - Ali

Affet Beni Allahım (1953)

Fedakar Ana (1949)