Hayatını Kaybeden Eşref Kolçak Kimdir?

Şarkıcı Harun Kolçak'ı 2017 yılında kaybeden Türk sinemasının devlerinden Eşref Kolçak, 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Eşref Kolçak hayatı, biyografisi ve daha fazlası haberimizde.

MARANGOZ VE MOBİLYA DÜKKANI VARDI

Usta oyuncu, 28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum, İspir'de dünyaya geldi. 1941 yılında İstanbul'a geldi. Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nü tamamladı. Tesfiyecilik, marangozluk okudu. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı. Kasımpaşa'da oturduğu sırada marangoz dükkanı ve mobilya mağazası bulunuyordu.

FEDAKAR ANA İLE OYUNCULUĞA BAŞLADI

Kolçak, 1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başladı. 1945 yılında Ses Tiyatrosuna katıldı. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa geçtiği film "Fedakar Ana" filmi oldu. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak biliniyordu. Bir Şoförün Gizli Defteri (Atıf Yılmaz), Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti (Osman F. Seden) önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

OĞLU HARUN KOLÇAK'I KAYBETMİŞTİ

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile nikah masasına oturdu ve eşi 13 Ocak 2010'da vefat etti. Kanser tedavisi gören pop müzik sanatçısı olan oğlu Harun Kolçak ise 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti. Oyuncu, genel durum bozukluğu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaklaşık 1 ay sonra 26 Mayıs 2019 tarihinde yaşamını yitirdi.