Eşref Ziya Terzi, canlı yayında gençlerin sorularını cevapladı

Kaynak: AA

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, Genç Dergi'nin Instagram sayfasında yayınlanan "Mesafesiz Müzakereler" programına konuk oldu.Söyleşiyi yöneten müzisyen Yusuf Goncagül'ün ve canlı yayını izleyen hayranlarının sorularını cevaplayan sanatçı, ayrıca "Ağlama Karanfil" ve "Kardan Aydınlık" adlı eserleri seslendirdi.Genç Dergi'nin Instagram ve Genç Derneği'nin YouTube sayfasından canlı yayınlanan program yaklaşık 1 saat sürdü.Ramazanı birkaç günlüğüne geldiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle mahsur kaldığı Köyceğiz'de geçirdiğini söyleyen Terzi, "Yollar kapanınca İstanbul'a geri dönemedim. Hiç alışık olmadığım bir durgunlukta ve dinginlikte değişik bir ramazan oluyor benim için." dedi.Köyde olduğu için alınan tedbirlerden çok etkilenmediğini ifade eden Terzi, "Burada köyde insanlar normal hayatlarına devam ediyor, dışarı çıkıyorlar bağlarıyla, bahçeleriyle meşgul oluyorlar. Bu nedenle çok fazla bir karantina hissi oluşmuyor." diye konuştu.Cuma namazlarının kılınamaması nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden sanatçı, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi, herkesin de böyledir. Türkiye'de ben 12 Eylül darbesini de gördüm. Cuma günü yapılan o darbede bile Cuma namazına gidilmişti." ifadelerini kullandı.Ezgi söylemeye 1990'lı yıllarda, yılbaşına alternatif düzenlenen gecelerde eserler okuyarak başladığını kaydeden Terzi, daha sonra bant tiyatrolarının arasındada yer alan bu ezgilerin ilgi gördüğünü ve "Kalksam ve Dirilsem" albümünün bu şekilde ortaya çıktığını anlattı."Bir Güneş Doğuyor" eseriyle daha çok tanınmaya başladığını ve o yıllarda katıldıkları etkinlikleri anlatan Terzi, "Türkiyedeki siyasal yapının yükselmesiyle beraber ezgilerin de yükselmesine şahitlik ettik." dedi."Ezgileri biraz türkülere benzetiyorum"Üç nesilden ezgilerini dinleyenlerin olduğunu dile getiren sanatçı, "Ezgilerimizi biraz türkülerimize benzetiyorum çünkü bir yaşanmışlık üzerine bina edilmiş eserler. Yaşanmış acıların üzerine söylenmiş ağıtlar gibi düşünün. Bizim bu eserlerimiz de aslında yapı itibariyle biraz türküdür. Yaşanmışlar üzerine bina edilmiştir ve kadim bir kültürü canlandırır. O kültürü gelecek üzerine oturtur, birleştirir. Zaman zaman vahiyle beslenir ki bunlar eskimeyen yenilerdir, eskimeyecek olan gerçeklerdir. Hiçbir zaman eskimeyecek ve her zaman tazeliğini koruyacak olan gerçeklerdir." değerlendirmesinde bulundu.Yedisinden yetmişine herkesin bu eserlerde kendini bulduğunun altını çizen Eşref Ziya, "Her gelen nesil burada yenileniyor ve eserler hiçbir zaman eskimiyor. Mesela 'Kalksam ve Dirilsem' her çağda her insana hitap ediyor. Bu eselerin her an diri kalmış olması bizleri mutlu ediyor." şeklinde konuştu."Gençlerin o heyecanı yaşamasını istiyorum""Ağlama Karanfil" ve "Beyazıt Meydanında" gibi eserlerin 28 Şubat döneminde yazılıp bestelendiğini aktaran Terzi, şunları kaydetti:"O günlerden bugünlere geldik. Bugün daha rahatız ama biraz da rehavet var. Eserler üretmek lazım, gençlerin bizlere ihtiyacı var. Bunları yine yapmak için gayret ediyorum ama o zaman 25 yaşlarında bir insandım bugünse 50'lerime geldim. İnsanların benden o günkü o heyecanı ve davranış refleksini beklememesi lazım. Gençler yapsınlar ben de arkasında durayım. Bugünün gençlerinin o heyecanı sonuna kadar yaşamasını istiyorum."Marmara Müzik'in YouTube sayfasını yetenekli gençlerin çıkıp kendini sergilediği bir platform haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Terzi, "Eserleri dijital platformdan dinletebilmek sanıldığı kadar kolay değil." diye konuştu.Başrolde oynadığı "The İmam" filmine ve planlanıp hayata geçirilemeyen çeşitli projelere de değinen Terzi, "İnsanların beğenisini sağlamak, kalıcı olmak çok zor. Kafama yatan, 'Olur, çok güzel noktalara değiniyor, bu film yapılır' dediğim bir senaryo oluşursa bunu çekmeye hazır yönetmen arkadaşlarımız var. Onlar bütçenin bir kısmını da bulabilecek insanlar ama senaryo kafama yatmıyor." ifadelerini kullandı."Sevda Dedim", "Kalksam ve Dirilsem", "Ağlama Karanfil", "İnfilak", "Söyle İstanbul", "Dayan Mücahidim", "Bir Gün Gelir" ve "Şehadet Uykusu"nun da arasında bulunduğu pek çok eseriyle hafızalarda yer bulan sanatçı, söyleşinin sonunda dinleyicilere teşekkür ederek, "İnşallah biz de yeni eserlerle onlarla beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.