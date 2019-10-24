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Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı

İngiliz basınının bazı kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Essex'te dün bir TIR'ın arkasında cesetleri bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu anlaşıldı. Essex polisi de iddiayı doğruladı.

24.10.2019 15:21Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı

İngiltere'nin Essex bölgesinde dün bir TIR'ın arkasında cesetleri bulunan 1'i çocuk 39 kişiyle ilgili soruşturma sürerken kurbanların kimliklerine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınında yer alan ve adı belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan son haberlerde bu kişilerin Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Nitekim Essex Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada da ölen 39 kişiden 31'inin erkek, 8'inin kadın ve tümünün Çinli olduğu belirtildi.

2000 yılında da Dover'da 58 Çinli bir kamyonun arkasında hayatını kaybetmişti.


Çin Halk Cumhuriyeti, Essex, 3. Sayfa, Dünya

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