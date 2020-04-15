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Eşsiz doğal güzelliği olan Büğüleyen pınarları, vatandaşların evde kalmasıyla sessizliğe büründü

Eşsiz doğal güzelliği olan Büğüleyen pınarları, vatandaşların evde kalmasıyla sessizliğe büründü Kayseri'nin Develi ilçesinde Büğüleyen Mesire Alanında bulunan pınarlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gitmeyince sessizliğe büründü.

15.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:45
Eşsiz doğal güzelliği olan Büğüleyen pınarları, vatandaşların evde kalmasıyla sessizliğe büründü
KAYSERİ - Kayseri 'nin Develi ilçesinde Büğüleyen Mesire Alanında bulunan pınarlar, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar gitmeyince sessizliğe büründü. Pınarların keyfini ise ördekler, kazlar ve su kaplumbağaları çıkarıyor.
Erciyes Dağı'nın batısında yer alan ve dağların zirvesindeki karların erimesinden beslenen Büğüleyen pınarları, havaların ısınmasıyla beraber eşsiz güzelliği büründü. Normal zamanda yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Büğüleyen Mesire alanı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasıyla beraber sessizliğe büründü.
Vatandaşların gelmemesiyle birlikte ördekler, kazlar ve su kaplumbağaları pınarların tadını çıkarıyor. Eşsiz doğal güzelliği olan Büğüleyen pınarları, vatandaşların evde kalmasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Etiketler: Pınarlar, Kayseri, Develi, Genel
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