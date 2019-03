Eşsiz Zafer" 1,8 Milyon Ziyaretçiye Simülasyonla Anlatıldı

Kaynak: AA

SERGEN SEZGİN - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığı 2012 yılından bu yana 1 milyon 800 bin kişiyi ağırladı.İleri simülasyon teknikleri ile 11 ayrı canlandırma odası ve bir müzenin yer aldığı Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 104 yıl önceki deniz ve kara savaşlarını sadece anlatmakla kalmıyor, savaşın önemli anlarını ziyaretçilerine adeta yeniden yaşatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2012 yılında Başbakanlığı döneminde hizmete açılan ve 8 bin 600 metrekare kapalı kullanım alanı bulunan tesiste, iki odada üç boyutlu filmler, üç ayrı odada da hareketli platformlarla Çanakkale Savaşları'nın önemli kesitleri sunuluyor. Yaklaşık bir saat süren gösterimde, yabancı ziyaretçiler için de anlatım yapılabiliyor.Özellikle 18 Mart Deniz Savaşları ve 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın yıl dönümlerinde yoğunluk neredeyse iki katına çıkıyor."Her 10 dakikada bir anlatımlar yapıyoruz"Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir , AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezde Çanakkale ruhunun ziyaretçilere aktarıldığını söyledi.Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilerin doğru bilgiye ulaşması bakımından merkezin önemli olduğunu vurgulayan Kaşdemir, buranın tarihi alanın en uğrak noktaları arasında yer aldığını dile getirdi.Kaşdemir, yılda ortalama 500 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Gerçekten çok modern bir konseptle hazırlanmış, müzecilik anlamında çok başarılı bir teşhir ve tanzimi olan bir merkez haline geldi. Buradaki sinema salonlarında göstermiş olduğumuz filmlerde gelen ziyaretçimizin hem Çanakkale Savaşları'yla alakalı bilgi almalarını sağlıyoruz hem de ziyaret öncesinde Çanakkale Zaferi 'nin atmosferine bürünmelerini ve ziyaretlerini bu ruhta, bu heyecanla yapmalarını hedefliyoruz."İsmail Kaşdemir, 18 yaşından küçüklere ve öğretmenler ile öğrencilere merkezin kapılarının ücretsiz açıldığını aktardı.Buraya gelenlerin bölgedeki ziyaretlerini daha da anlamlandırdığına dikkati çeken Kaşdemir, şöyle konuştu:"Merkezi açıldığı günden bu yana 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti. Özellikle bu yıldan itibaren hem alana gelen hem de buraya gelen ziyaretçilerde hızlı bir artış bekliyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak artışları profesyonel ve güçlü bir şekilde bu topraklarda en iyi şekilde hizmet ederek karşılayacağız. Yarımadanın her yoğun olduğu zamanlarda bu merkeze gelen ziyaretçilerimiz en fazla 10 dakika bekleyerek burada seanslara giriyorlar. Yani biz her 10 dakikada bir Çanakkale destanını bütünüyle ziyaretçilere aktarıyoruz."