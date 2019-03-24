Essum Aslan Esnafı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Karaköprü
Belediye Başkan Adayı Essum Aslan
, Haşimiye, Akarbaşı, Bedesten Çarşısı, Gümrükhan'ı esnafını ziyaret etti. Esnaf ile görüşen Aslan "Bütün Şanlıurfa
kararını çoktan vermiş. 1 Nisan
sabahı herkes değişimle uyanacak" dedi.
Savurganlık olmayacak Türkiye
genelinde esnafın sıkıntılı günler geçirdiğini ve buna paralel olarak işsizliğin de arttığını söyleyen Essum Aslan, "Biz belediye yönetimine geldiğimizde israf ve savurganlık olmayacak. Her projemizi ince eleyip sık dokuduktan sonra hayata geçireceğiz. Belediyede hayata geçireceğimiz bütün projelerimiz istihdama temelli olacak. Hem belediye hem vatandaşımız hem de ülkemiz kazanacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA