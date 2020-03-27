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ESSYÖNDER ekibi düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Profesyonel Apartman Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER) ekibi, Koronavirüse karşı önlem için Eskişehir'de apartman site, ev ve iş yerlerini ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
ESSYÖNDER ekibi düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Eskişehir Profesyonel Apartman Site ve Toplu Yapı Yöneticileri Derneği (ESSYÖNDER) ekibi, Koronavirüse karşı önlem için Eskişehir'de apartman site, ev ve iş yerlerini ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren ESSYÖNDER Başkanı Ali Sekizle, "Eskişehir'de yöneticilik vazifesini yürüttüğümüz site ve apartmanlarda, sakinlerimizin sağlığını korumak gibi önemli bir görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Burada vereceğimiz en büyük fayda, doğru önlemlerle riski ortadan kaldırmaktır. Dernek üye firmaları olarak hep birlikte; bu süreci başarıyla atlatacağımıza inanıyor ve bu mücadelede kat sakinlerimizin hiçbirinin Covid-19 Koronavirüsüne yakalanmamasını hedefliyoruz. Ayrıca apartman ve sitelerde oturan vatandaşların; bu günlerde çöplerini sızdırmaz bir çöp torbasına koymasını ve çöp saatlerinde çöplerin çıkarılması çok önemlidir" dedi.

Sekizler, "Bu süreçte önce sağlık ilkesiyle tüm firmalarımız, gerekli önlemleri alarak işlerinin başında bulunmaktadır. Apartman ve sitelerde nüfus yoğunluğu gözetilerek saatlik, günlük ve haftalık periyotlarda düzenli dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Asansörler, bina girişleri ve zil sistemleri sıklıkla dezenfekte edilmektedir. Özellikle asansörlerde kat sakinlerimize düşen tek görev; sosyal mesafeyi korumak için asansörlere bir başkasıyla binmemektir. Kargo teslimatı yapılan binalarda; kargolar dezenfekte işleminden sonra dairelere teslim edilmektedir. Personele hijyen eğitimi verilerek, taşımaları gereken dezenfektan ve ekipmanlar bildirilmektedir. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan personellere ücretli izin vermekteyiz. Sektör olarak halkımızın dün yanındaydık, bugün de yanındayız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Eskişehir, Yaşam

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