Esteban Alvarado Ayrılığı Açıkladı

Onur Dinçer
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Kosta Rikalı deneyimli file bekçisi Esteban, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada bordo-mavili ekipten ayrılmak istediğini söyledi.
'Ayrılmak için zemin arıyor'
'Esteban Alvarado Trabzonspor
'dan ayrılmak için görüşme zemini arıyor' başlığıyla verilen röportajında deneyimli file bekçisinin "Kışın devre arasında kulüple görüşerek her iki taraf için de hayırlı olanı yapmak adına bir araya gelmemiz gerekiyor" sözlerine yer verildi.
'Oynamak, istikrarlı forma istiyorum'
Esteban "Takımda çok fazla değişiklikler meydana geldi. Beni Türkiye
'ye getiren teknik direktör, başkan hepsi değişti. Dolayısıyla forma giymek daha zor bir hal aldı. Ancak ben oynamak istiyorum. İstikrarlı bir şekilde forma giymek, milli takıma dönmek istiyorum" diye konuştu.
'Onur deneyimli ve çok saygı duyuluyor'
Kosta Rikalı 29 yaşındaki eldiven kendisine gelecek somut transfer teklifleri için kulübün onay vermesini beklediğini belirterek şöyle devam etti:
'Keyif alacağım bir ligi istiyorum'
"Bazı seçenekler var ama resmi değil. Öncelikle takımla görüşmelerin yapılmasını bekleyeceğim. Nereye gidebileceğime bakacağım. Oynayabileceğim ve oynamaktan keyif alacağım bir lige gitmek istiyorum. Hollanda
'ya geri dönmek de seçeneklerin dışında değil".
Onur Dinçer,Trabzonspor,Türkiye
11 Aralık 2018 Salı 18:18