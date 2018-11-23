Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi'ne Yeni Atama

Dr. Emirali Hamiloğlu, yeni görevinde Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi'nde tüm saç ekimi ve plastik cerrahi operasyonlarına destek verecek.

Kariyerine 1990'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde başlayan Hamiloğlu, birçok hastane ve klinikte çeşitli kademelerde uzun yıllar çalıştı. Son olarak da TRANSMED Saç ve Kozmetik Cerrahi Kliniği'nde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı görevini sürdürmekte idi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitiminin ardından, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi İhtisası'nı tamamlayan Hamiloğlu, gözle görülür tecrübe ve başarısı ile Estecenter'ın başarısını artırmayı hedefliyor.