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Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü

- Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndüİSTANBUL - AGG Savkar Fadalya Estetik Cimnastik Takımı, Macaristan'da düzenlenen Spark Cup ve Akdeniz Kupası yarışmalarından madalya ile döndü.

25.11.2019 21:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:40
- Estetik cimnastikçiler 'dan madalyayla döndü
İSTANBUL - AGG Savkar Fadalya Estetik Cimnastik Takımı, Macaristan'da düzenlenen Spark Cup ve Kupası yarışmalarından madalya ile döndü.
Estetik cimnastikte tarihi bir başarıya sahip olan AGG Savkar Fadalya, Macaristan Budapeşte'de Dünya Kupası öncesi düzenlenen Akdeniz Kupası 2019 ve Spark Cup 2019 adlı iki farklı yarışmadan madalya ile döndü. AGG Savkar Fadalya Takımı, Akdeniz Kupası 2019'da 8-10 yaş kategorisinde birinci, 10 ülkeden 14 takımın mücadele ettiği Spark Cup 2019'da 8-10 yaş kategorisi yarışmasında 2. oldu. Bu başarıya imza atan takım kadrosunda Şevval Öz, Pınar Demirtaş, Tuana Tsuchiya Yenerer, İdil Erdoğan, Gülşah Tetik, Aylis Lara Keçeci, Karya Erdemli, Deniz Özum Özgeldi ve Viktoria Caradija yer aldı.
Estetik Cimnastik branşında, Türkiye başarılarını sürdürürken, haziran 2020'de, tarihte ilk kez Uluslararası Estetik Grup Cimnastik Federasyonu resmi yarışması olan Akdeniz Kupası 2020'ye Türkiye'nin ev sahipliği yapması planlanıyor.
Estetik cimnastikçiler Macaristan'dan madalyayla döndü

Macaristan, Akdeniz, Spor

Kaynak: İHA


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