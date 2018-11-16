Estetik Yaptıranların Köpeklere Benzediğini Söyleyen Ebru Şancı Kimdir?

Geçen yıl ünlü futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen ve şimdilerde ikiz bebeklerine annelik yapan Ebru Şancı, estetik yapanları kızdıracak açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki, Ebru Şancı kimdir, kaç yaşındadır? İşte, Ebru Şancı'nın hayatı..

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Ebru Şancı'nın iki kardeşi vardır. Babasını henüz 10 yaşındayken kaybeden Şancı, lise eğitimini İstanbul Bahçelievler Lisesi'nde tamamladı.

OYUNCULUK VE DRAMA BÖLÜMÜ OKUDU

2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College'de tamamladıktan sonra 2006'da New York'a taşındı ve New York Üniversitesinin ''Oyunculuk ve Drama'' Bölümü'nde de okudu.

17 YAŞINDAYKEN MİSS GLOBE'DA BİRİNCİ OLDU

Ebru Şancı 17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Ardından Türkiye'ye gelen Ebru Şancı mankenlik yapmaya başladı.

MUAMMER KADDAFİ'NİN OĞLU İLE AŞK YAŞADI

Ebru Şancı, 2002 yılında Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Ebru Şancı'nın Kaddafi ailesinin desteğiyle Londra Regent College'de okudu.

Bir dönem Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'yla aşk yaşayan Ebru Şancı'nın adı sonrasında Alparslan Türkeş'in milletvekili oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş, Önder Açıkbaş ve Cihan Haspolatlı'yla da anıldı.

KENDİNE AİT ŞİRKETİ VAR

Fashıon One'da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

2013 yılında "Yağmurdan Kaçarken" adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı.

ALPARSLAN ÖZTÜRK İLE EVLENDİ

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı. Ebru Şancı'nın Alparslan Öztürk ile olan evliliğinden ikiz bebeği var.