Nesrin Cavadzade'den Estetik Yorumlarına Açıklama: Her Türlü Şekeri Kes Estetiğin Olur

Bir ödül töreninde milyonluk takıları ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medyadaki estetikli yorumlarına fotoğraflı bir yanıt verdi. Yıllar önceki estetiksiz ve kilolu bir halini paylaşan Cavadzade, "Her türlü şekeri kes senin de estetiklerin olur" şeklinde altına not düştü.

"SENİN DE BENİM GİBİ ESTETİKLERİN OLUR"

Şimdilerdeki hali ile birlikte eski halini yan yana paylaşan başarılı oyuncu, "Gluteni, her türlü şekeri kes, 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur!" notu ile takipçilerinden beğeni ve yüzlerce yorum aldı. Güzel yorumların yanı sıra burnu hakkında da birçok yorum yapıldı.