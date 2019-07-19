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Estiva'dan Nilüfer personeline yüzde 20 indirim

Nilüfer Belediyesi ile Estiva Estetik arasında imzalanan protokolle, belediye personeli ve birinci derece yakınlarına özel indirim imkanı sağlandı.

19.07.2019 15:20 Estiva
Nilüfer Belediyesi ile Estiva Estetik arasında imzalanan protokolle, belediye personeli ve birinci derece yakınlarına özel indirim imkanı sağlandı.

Nilüfer Belediyesi, çeşitli kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak personelini özel indirimlerden yararlandırmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi ve Estiva Estetik arasında imzalanan protokol kapsamında belediye çalışanları, bütün uygulamalardan özel indirimlerle yararlanacak. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Vural ile Estiva Estetik adına Cansu Vatansever tarafından imzalanan protokol çerçevesinde belediye çalışanları ve birinci derece yakınlarına, yüzde 20 indirim sağlanacak.

Protokol sonrası Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adem Vural, atılan imza ile belediye personelinin, güzel ve kaliteli bir hizmetten indirimle faydalanma imkanı sağladığı için Estiva Estetik'e teşekkür etti. - BURSA
Kaynak: İHA
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