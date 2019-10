Estonya'da altın madalya alan minik cimnastikçiler tarihe geçti

ESTONYA'nın başkenti Talin'de düzenlenen Estetik Grup Cimnastik yarışmasında iki Türk takımı, kendi yaş gruplarında altın madalya aldı ve tarihe geçti. Şavkar Cimnastik Spor kulübü Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, Açıkçası bu kadar büyük başarı beklemiyorduk. Çünkü 50- 60 yıldır bu işi yapan ülkelerle yarıştık. Hatta onlar bile şok oldu dedi. Estonya 'nın başkanti Talin'de düzenlenen International Tournament Tallinn Trophy 2019' AGG'de iki Türk takımı, ilk kez uluslararası başarıya imza attı.'ÇOCUKLARA SAĞLAM TEMEL ATALIM'Uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan Fadalya ve Kilia takımlarının bağlı bulunduğuŞavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün Başkan Yardımcısı Yalçın Aşkın, Başarı kolay gelmiyor, çok çalışmak gerekiyor. Yarışma esnasında çocuklarla şöyle bir diyaloğum oldu 'Yalçın amca birinci olursak ne yaparsın' dediler. Ben de 'Ağlarım' dedim. Tabi o an yarışma esnasında heyecanlanıyorsunuz. Küçük çocuklar inanılmaz ve çok başarılı hareketler yapıyorlar. Tabi ki gözlerim doldu diye konuştu. Aşkın, şunları anlattı Estetik grup Cimnastik Türkiye'de olmayan bir branş biz bunu araştırdık. Estetik Cimnastik Dünya Federasyonu bizi davet etti. Budapeşte'de seyrettik ilk kez. Takım halinde yapıldığını gördük. Özellikle çalışma alanının çok uygun olduğunu ve alet kullanılmadığı için yükseklik alanının gerekmediğini, aynı zamanda takım halinde yapıldığı için çocukların kişisel gelişimlerini daha olumlu etkilediğini gördük bundan dolayı denemeye karar verdik. Her ilde cimnastik salonları cimnastik antrenörleri var aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuda çok büyük projeleri var. Her ilde çocukların mutlaka cimnastik salonlarına gitmesi, okullarında her yerde cimnastik yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben velilerimize genelde şunu söylerim 'Sağlam bir temel atmadan binayı bitirirseniz ufacık bir depremde yıkılır.' O yüzden çocuklara öyle sağlam temel atalım ki o çocuklar yıkılmasın.'HAYALLER GERÇEK OLDU'Antrenör Olga Aşkın ise Estetik Grup Cimnastik alanında 4 tane Dünya Kupası yapılıyor. Bu sene üçüncü Dünya Kupası küçük yaşlar için yapıldı. Hedefimiz bu yarışmada ilk üçe girmekti. Çünkü ondan önceki yarışmalarda her zaman finale gidiyorduk. Artık final bizi tatmin etmemeye başladı. Birinci gün yarıştıktan sonra en büyük puan bizimdi. Kızlar ilk önce inanmadı. Çünkü rakipler çok güçlüydü. Dünyada bilinen kulüpler ile yarıştık. Bizi kimse bilmiyordu. Masada hakemlik yapan hakemimiz bile yoktu. Hatta 17,30 puan almak bizim için çok büyük bir başarıydı. Rusya, Estonya, Finlandiya'yı geçmek kızlar için beş ay öncesine kadar bir hayaldi. Hayaller gerçek oldu dedi.Antrenmanlar esnasında hem Rusça hem de Türkçe'yi kullandıklarını söyleyen antrenör Olga Aşkın, Çocukların uluslararası kamplarda, yarışmalarda bütün antrenörlerle anlaşabilecek seviyelerde olmasını hedefliyoruz dedi.Psikolojik performans danışmanı olarak Şavkar kulübünde yedi aydır görev alan Soner Aydın da Cimnastik temel bir spor. Bu başarıların cimnastik alanından gelmesi bizler için, Türk sporu için çok sevindirici. Kızlarımızın hepsi milli bir gurur yaşadı. Bayraklara sarılı bir şekilde, ellerinde bayraklarla hem kendileri bu gururu yaşadılar hem de ülkemize bu gururu yaşattılar. Herhalde bu yaş grubunda bir çocuğun yaşayabileceği en güzel duygular diye konuştu.'YOLUN BAŞINDA ŞAMPİYONLUK HEDEFLEMİŞTİK'Yarışmaya hazırlık sürecinden de bahseden Aydın, Yorucu bir süreçti hem çocuklar için hem antrenörler için. Uzun süren ve saatler alan çalışmalar yapmak durumunda kalıyorduk. Türkiye için bu anlamda estetik cimnastik alanında ilk yarışma olduğu için uluslararası anlamda tabi ki bir heyecan vardı dedi.Aynı zamanda turnuvaya yönelik çalışmalarda da bulunduklarını söyleyen Aydın, Takım içi iletişimi artırma, hedef belirleme gibi yolun başında şampiyonluk hedeflemiştik bugün buna ulaştığımız için hem ülkemiz adına hem kulübümüz adına çok mutluyuz ifadelerini kullandı.Aydın, Üç yaş ile birlikte temel cimnastik gruplarına aileler çocuklarını dahil ettirmeli çünkü onların kas gelişimleri, bedensel gelişimleri, hem de metal ve zihinsel gelişimleri için spor yapmaları sporun içinde olmaları çok önemli. Bunun dışında esneklik çok zor gelişen ve kolay kaybedilen bir özellik. O yüzden küçük yaşlarda çocuklara esneklik anlamında geliştirebilirsek cimnastik alanında olmasa da farklı branşlarda başarıyı yakalamaları noktasında açıkçası önlerini açmış oluruz diye konuştu.Fadalya ve Kilia takımlarındaki minik sporcular, yarışma akşamı çok heyecanlı olduklarını, Türkiye'yi başarıyla temsil ettikleri için takım olarak çok gururlandıklarını söyledi.\t