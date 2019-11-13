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Estonya'dan Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Kumaşcıoğlu'na devlet nişanı

Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu, Türkiye ile Estonya arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı Estonya'nın yabancılara verilen en yüksek dereceli devlet nişanıyla ödüllendirildi.

13.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:10Estonya'dan Türkiye'nin Tallin Büyükelçisi Kumaşcıoğlu'na devlet nişanı
'nin Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu, Türkiye ile arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı Estonya'nın yabancılara verilen en yüksek dereceli devlet nişanıyla ödüllendirildi.
Birinci Sınıf "Cross of Terra Marianna" nişanını, Estonya'daki görev süresi yakında sona erecek Kumaşcıoğlu'na veda ziyareti sırasında Estonya Kersti Kaljulaid adına Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu takdim etti.
Estonya'nın bağımsızlığını simgeleyen nişan, Estonya'da önemli hizmetlerde bulunan yabancılara ve başka ülkelerin cumhurbaşkanları gibi üst düzey yetkililerine veriliyor.
Büyükelçi Kumaşcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülü almaktan büyük onur duyduğunu belirtti. Estonya'da 4 yılı aşkın süre görev yaptığını hatırlatan Kumaşcıoğlu, şunları kaydetti:
"Estonya, Türkiye'ye dost ve müttefik bir ülke. Burada her zaman büyük kabul ve ilgi gördüm. Bu elbette Türkiye'ye duyulan saygının ve güvenin neticesidir. Büyükelçi olarak elimden geldiği kadar ülkemizle Estonya arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya çalıştım. Bunun takdir edildiğini görmekten ve böyle bir nişanla ödüllendirilmekten onur duyuyorum."

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Estonya, Güncel

Kaynak: AA

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