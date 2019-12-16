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Estonya "tezgahtar kız" ifadeleri için Finlandiya'dan özür diledi

Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, İçişleri Bakanı Mart Helme'nin Finlandiya'nin yeni başbakanı Sanna Marin için kullandığı "tezgahtar kız" ifadeleri nedeniyle özür diledi.

16.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:50Estonya
Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid, İçişleri Bakanı Mart Helme'nin 'nin yeni başbakanı Sanna Marin için kullandığı "tezgahtar kız" ifadeleri nedeniyle özür diledi.
İçişleri Bakanı Helme'nin bir röportajında dünyanın en genç başbakanı unvanının da yeni sahibi 34 yaşındaki Marin hakkında kullandığı "tezgahtar kız" ifadesi, iki ülke arasında krize neden oldu.
Eski Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet, Helme'nin bu ifadelerinin Estonya-Finlandiya ilişkilerine ciddi zarar verdiğini, Helme'nin görevine son verilmesi gerektiğini savundu.
İki ülke arasında gerginliğe neden olan olayın ardından Estonya Cumhurbaşkanı Kaljulaid, Fin mevkidaşı Sauli Niinistö'ye özür mesajı göndererek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Bu arada, yaşanan skandalın ardından birçok Estonyalı bakan da sosyal medyadan #ProudOfIt (Bundan dolayı gururluyuz) etiketiyle paylaşımlar yaparak gençliğinde tezgahtarlık yapan Marin'e destek oldu.
Kamyon şoförlüğünden gazete satıcılığına kadar gençlik dönemlerinde yaptıkları işleri paylaşan bakanlar, aşırı sağ siyasetteki nefret söylemlerini kınadı.

Finlandiya, Estonya, Güncel

Kaynak: AA

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