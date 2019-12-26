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ESTÜ ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü

Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

26.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:01 ESTÜ ile Acıbadem Hastanesi arasında iş birliği protokolü
Teknik Üniversitesi ile Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokolün imza töreni, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşti. Eskişehir Teknik Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve Acıbadem Hastanesi adına Hastane Direktör Yardımcısı Mevlüt Yıldırım'ın katıldığı törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel de hazır bulundu. Protokole göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile birinci derece yakınlarına, personel kimliği ibraz edilmek şartıyla, Acıbadem Hastanesi tarafından yüzde 20 indirim uygulanacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Acıbadem, Rektör, Yaşam

Kaynak: İHA

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