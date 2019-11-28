Haberler » Teknoloji » ESTÜ öğretim üyelerine ödül - Haber

ESTÜ öğretim üyelerine ödül

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Ender Suvacı ve Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren aldıkları ödüllerle üniversiteyi gururlandırdı.

28.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26ESTÜ öğretim üyelerine ödül
Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) öğretim üyeleri Prof. Dr. Ender Suvacı ve Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren aldıkları ödüllerle üniversiteyi gururlandırdı.
ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Suvacı'nın başkanlığını yaptığı ISO Ayna Komitesine, uluslararası standartların oluşturulması ve mevcutların düzenlenmesine katkıda bulundukları için Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Genç Ayna Komite Ödülü verildi.
Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT), İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'19 kapsamında sergilenen ve ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Melih Güleren'in buluşçusu olduğu iki patent ise bronz madalyayla ödüllendirildi.

Eskişehir, Teknoloji

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Haberleri
09:54 ESTÜ öğretim üyelerine ödül
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
17:56 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok
15:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
14:40 "2. Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon, Nükleer Kongresi"
12:12 Twitter kullanılmayan hesapları silmeye hazırlanıyor
09:05 Twitter, altı aydan fazladır aktif olmayan hesapları silecek
28.11.2019 11:24:35