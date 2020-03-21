Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'ndan öğrencilerine tavsiyeler - Haberler

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'ndan öğrencilerine tavsiyeler

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, öğrencilerine üniversitenin kütüphanesinin elektronik kaynaklarına uzaktan erişme ve yabancı dil yetkinliğini geliştirme tavsiyelerinde bulundu.

21.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:28
ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'ndan öğrencilerine tavsiyeler
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, öğrencilerine üniversitenin kütüphanesinin elektronik kaynaklarına uzaktan erişme ve yabancı dil yetkinliğini geliştirme tavsiyelerinde bulundu.
Prof. Dr. Döğeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini anımsatarak, küresel salgın dönemi boyunca öğrencilere evlerinde kalma, toplu ortamlardan uzak durma uyarısını yaptı.
Öğrencilerin kendilerini ve ailelerini korumaları gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Döğeroğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığının salgının yayılım hızının azaltılmasına yönelik uygulamalarını desteklemenizi bekliyorum. Evde geçireceğiniz bu süre, başta kitap okumak olmak üzere kişisel ve mesleki gelişiminize yönelik etkinlikleri yapabilmeniz için önemli bir fırsat. Bu süre boyunca, üniversitemiz kütüphanesinin elektronik kaynaklarına uzaktan erişebilirsiniz. Yabancı dil öğrenmenize destek amaçlı olarak sizlerin hizmetine sunduğumuz 30 farklı yabancı dil öğrenme seçeneği sunan Rosetta Stone yazılımına da evinizden erişerek dil yetkinliğinizi geliştirebilirsiniz. Sizlerden fiziksel olarak ayrı kaldığımız süre boyunca her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu hissetmeniz için elimizden geleni yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bu salgın hastalığı ülke olarak dayanışma içinde en az zararla atlatacağımıza yürekten inanıyorum ve buna sizlerin de inanmasını istiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Eskişehir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Kedi yavrusunu kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü - Haber Edirne'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BALIK SEVDASI KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ - Haber Mersin'de leylekler görsel şölen yaşattı - Haber İslahiye ve Nurdağı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber
Loading