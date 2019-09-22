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Eşya taşınan kamyonetin üzerinde tehlikeli yolculuk

Konya'da eşya taşınan seyir halindeki kamyonetin üst kısmında oturan 1 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

22.09.2019 12:37Eşya taşınan kamyonetin üzerinde tehlikeli yolculuk
Konya'da eşya taşınan seyir halindeki kamyonetin üst kısmında oturan 1 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Koca Yayla Sokak'ta eşya taşınan 34 AHL 48 plakalı kamyoneti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kapısı açık halde trafikte seyir halinde olan kamyonetin üzerine oturan 1 kişinin tehlikeli yolculuğu da hayrete düşürdü. Kimliği belirlenemeyen şahsın kamyonet üzerindeki tehlikeli yolculuğu arkadan gelen başka bir aracın içerisinde bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, içerisinde eşya dolu olan kamyonetin kapısının açık olduğu ve şahsın da aracın üzerinde hiç bir önlem almadan oturduğu görülüyor. Görüntülerde aracın üzerindeki şahsın ara ara her iki elini ceplerine koyduğu ve açık olan kapıyı tutarak hafifçe aşağıya doğru eğilerek yolculuk ettiği görülüyor.

Öte yandan, cep telefonu görüntülerine yansıyan seslerde o anları kaydeden kişinin şaşkınlığını gizleyemediği de duyuluyor. - KONYA

Selçuklu, Çelebi, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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