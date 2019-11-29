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Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk

Konya'da kamyonet üzerinde ev eşyası taşıyan sürücü ve arkasındaki kişi kazaya davetiye çıkardı.

29.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:32Eşya yüklü kamyonette tehlikeli yolculuk
'da kamyonet üzerinde ev eşyası taşıyan sürücü ve arkasındaki kişi kazaya davetiye çıkardı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez ilçesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin üzerinde ev eşyası taşıyan bir vatandaşın tehlikeli yolculuğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü. Kamyonet üzerine iple tutturulan koltuğun yanında vatandaşın seyrettiğini görenler tehlikeli yolculuğu fotoğrafladı. Zorlukla yerleştirilen eşyaların kamyonetle emniyetsiz olarak trafiğe çıkarılması sürücülerin tepkisini çekti. - KONYA

Karatay, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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