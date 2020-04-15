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Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

15.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:15
Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası gözyaşlarını tutamadı
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesindeki Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle bir saatte söndürülen yangın sonra eşyaları yanan işçiler gözyaşlarını tutamadı.

Yangın bu sabah saat 08.00 sıralarında Halil Çelik'e ait iş yerinde başladı. İşçilerin dinlendiği alanda meydana geldi. İşçilerin çalıştığı esnada meydana gelen yangında tutuşan süngerler bir anda alev topuna döndü. İş yerindeki hortumla yangına ilk müdahaleyi yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın sonrası üst kattaki dinlenme odası küle döndü. Eşyaları yanan işçiler, yangın sonrası göz yaşlarını tutamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa
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