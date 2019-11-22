Haberler » Güncel » Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı - Haber

Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı

Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldıDenizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu Sevgi Eli, bir süre önce evlenen ancak eşyaları olmayan Murat-Özlem Yıldız çiftinin evini eşyalarla donattı.

22.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:06
Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu Sevgi Eli, bir süre önce evlenen ancak eşyaları olmayan Murat-Özlem Yıldız çiftinin evini eşyalarla donattı.
'de yaşayan Özlem Palaz (23) ile Murat Yılmaz (25), bir süre önce nikah kıyarak evlendi. Çift, bir ev kiraladı ancak eşyalarını maddi durumları olmadığı için alamadı. Çiftin komşuları, Sevgi Eli'nden yardım istedi. Konudan haberdar edilen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, çiftin evinin eşyayla döşenmesi talimatını verdi. Sevgi Eli ekipleri, çiftin evine giderek; oturma odası, misafir odası, yatak odası ve mutfağını ev eşyalarıyla döşedi.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız'ın ziyaret ettiği Murat-Özlem Yıldız çifti, kendilerine destek veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Evin son halini görünce heyecan ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Murat Yıldız, "Komşularımız düğünümüzü yapmamıza yardımcı oldu. Konu Osman Zolan Başkanımıza ulaşmış, sağ olsun. Çamaşır makinesinden oturma grubuna kadar evimizi baştan aşağıya döşedi. Bize düğün sürprizi oldu, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise çifte mutluluk dileyerek, "Kentimizde yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışıyoruz. Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabii ki önemli. Ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor. Bizim isteğimiz, şehrimizde yaşayan herkes mutlu olsun. Genç çiftimizin durumunu öğrenmemizin ardından gerekeni yaptık" dedi.
Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı

Murat Yılmaz, Merkezefendi, Özlem Yıldız, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:30 Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü
19:30 Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı
19:29 Ara tatilde 58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı
19:28 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
19:24 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
22.11.2019 19:32:14