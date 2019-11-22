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Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu Sevgi Eli, bir süre önce evlenen ancak eşyaları olmayan Murat-Özlem Yıldız çiftinin evini eşyalarla donattı.

22.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:45Eşyası olmayan yeni evli çiftin evi eşyalarla donatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kuruluşu Sevgi Eli, bir süre önce evlenen ancak eşyaları olmayan Murat-Özlem Yıldız çiftinin evini eşyalarla donattı.

'de yaşayan Özlem Palaz (23) ile Murat Yılmaz (25), bir süre önce nikah kıyarak evlendi. Çift, bir ev kiraladı ancak eşyalarını maddi durumları olmadığı için alamadı. Çiftin komşuları, Sevgi Eli'nden yardım istedi. Konudan haberdar edilen Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, çiftin evinin eşyayla döşenmesi talimatını verdi. Sevgi Eli ekipleri, çiftin evine giderek; oturma odası, misafir odası, yatak odası ve mutfağını ev eşyalarıyla döşedi.Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız'ın ziyaret ettiği Murat-Özlem Yıldız çifti, kendilerine destek veren Başkan Zolan'a teşekkür etti. Evin son halini görünce heyecan ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen çiftin mutlulukları yüzlerinden okundu. Murat Yıldız, "Komşularımız düğünümüzü yapmamıza yardımcı oldu. Konu Osman Zolan Başkanımıza ulaşmış, sağ olsun. Çamaşır makinesinden oturma grubuna kadar evimizi baştan aşağıya döşedi. Bize düğün sürprizi oldu, kendisine çok teşekkür ederiz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise çifte mutluluk dileyerek, "Kentimizde yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz çalışıyoruz. Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabii ki önemli. Ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor. Bizim isteğimiz, şehrimizde yaşayan herkes mutlu olsun. Genç çiftimizin durumunu öğrenmemizin ardından gerekeni yaptık" dedi.



Özlem Yıldız, Merkezefendi, Osman Zolan, Güncel

Kaynak: DHA

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