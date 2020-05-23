Et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi

Polislerin içeriye girişi Narkotik köpeğinin arama yapması Uyuşturucunun bulunması Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı Van'da bir et entegre...

23.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:35
Polislerin içeriye girişi
Narkotik köpeğinin arama yapması
Uyuşturucunun bulunması
Van'da et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları Kovid-19'a karşı uyardı
Van'da bir et entegre tesisinde yapılan aramada, etlerin altına gizlenmiş 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki et entegre parçalama ve paketleme tesisine operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik köpeği "Zeus"la arama yaptı.
Aramada, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için etlerin altına gizlenmiş 687 paket 355 kilo 680 gram eroin bulundu.
Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları da Kovid-19'a karşı uyardı.
Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan V.Ö. ile F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Et entegre tesisinde 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Van, Güncel, Haber

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