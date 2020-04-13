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Et fiyatlarında artış beklentisi

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "Salgın ülkemizden uzaklaştığında et fiyatlarına tahmini yüzde 30 oranında zam gelecektir" iddiasında bulundu.

13.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:34
Et fiyatlarında artış beklentisi
Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "Salgın ülkemizden uzaklaştığında et fiyatlarına tahmini yüzde 30 oranında zam gelecektir" iddiasında bulundu.

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, "Et satışlarımızda gözle görülür bir düşüş oldu. Bunun nedeni ise korana virüs salgınından dolayı birçok iş yerinin kapalı olmasıdır. Düğün, sünnet ve lokantalar başta olmak üzere bizim sektöre ciddi derecede etki etti. İş yerlerimizde kasaplar olarak perakende satışları yapıyoruz. Et fiyatları yükselişe geçtiğini hissederken bunun nedeni ise yem fiyatlarının çok yüksek olması olarak nitelendirebiliriz. İthal etlerde artık ülkemize gelmeyeceği için arz talep dengesine istinaden fiyatlar ciddi derece de artacaktır. Yüzde 60 piyasada durgunluk var. Salgın ülkemizden uzaklaştığında ise fiyatlar da gerçekten üst seviyelerde olacaktır. Yüzde 30 zam gelecektir et fiyatlarına. Tüketim şuan için devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kemiksiz etin 50-55 TL arasında olduğunu belirten Gülmez, kemikli etin ise 40-45 TL'den satıldığını sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Şükrü, Fatsa, Ekonomi
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