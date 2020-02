Et ve et ürünlerine denetim

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, et ve et ürünü imal eden işletmelerde denetim yaptı.İl Müdürlüğü binasından çıkış yapan ekipler, kentin farklı yerlerinde önceden belirlenen et ve et ürünü üretimi yapan işletmelerde incelemede bulundu.Etlerin kesim, saklanma, hijyen koşullarını depolarda inceleyen ekipler, reyonlardaki ürünlerin de son kullanım tarihi, üretim ve parti numaralarını kontrol etti.Ekiplerle incelemeye katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından 81 ilde gıda bazlı denetim seferberliği başlatıldığını söyledi.Şanlıurfa'da 70 personelle denetim gerçekleştirdiklerini belirten Çakmaklı, "Ekiplerimiz normal zamanlarda da sürekli sahada ve denetimlerini yapmaktadır. Bu denetimlerde hem inceleme hem de işletmelerimize rehberlik yaparak eksikliklerini kendilerine iletiyor ve düzeltme sürecini izleyerek onlara yardımcı oluyoruz." dedi.Çakmaklı, özellikle hijyen noktasında işletmelere müsamaha gösterilmediğini vurgulayarak, ürünün üretim ve saklanma koşullarının hijyeninde yaşanan aksaklıklarda idari para cezası uyguladıklarını ifade etti.Geçen yıl kent genelinde kayıtlı 9 bin 200 işletmede 13 binin üzerinde denetleme yaptıklarını aktaran Çakmaklı, şunları kaydetti:"2020 yılında da denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda denetimlerde şu ana kadar 40 bin liranın üzerinde cezai işlem uygulandı. Ekiplerimiz gerekli yaptırımları sahada uygulamaktadır. Bakanlık olarak buradaki hedefimiz üretimden tüketime kadar tüketiciye her aşamada en sağlıklı gıdanın ulaştırılması. Bu alandaki tüm çalışmaları hassasiyetle yürütüyoruz. Tüketicilerimizin de herhangi bir firma ve ürünle ilgili sorun tespit ettiklerinde mutlaka Alo Gıda 174 hattına bildirmelerini bekliyoruz. Çünkü böyle bir bildirim hızla dikkate alınarak gerekli kontroller yapılmaktadır."