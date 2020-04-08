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Et ve Süt Kurumu, 'Depolarda bulunan etler bozuldu' iddialarını cevapladı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 7 Nisan'da TBMM'de yaptığı konuşma sırasında Et ve Süt Kurumu depolarında bulunan etlerin çürüdüğüne dair yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

08.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:38
Et ve Süt Kurumu, 'Depolarda bulunan etler bozuldu' iddialarını cevapladı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 7 Nisan'da TBMM'de yaptığı konuşma sırasında Et ve Süt Kurumu depolarında bulunan etlerin çürüdüğüne dair yaptığı açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 7 Nisan tarihinde 'İnfaz Düzenlemesi' ile ilgili olarak gerçekleştirdiği konuşma esnasında Et ve Süt Kurumu depolarında bulunan etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair yaptığı açıklamaya Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı yönünde Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya şu şekilde:

"Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve Kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır. Kurumumuz 1952'den bugüne sağlıklı, güvenli, kaliteli ve ekonomik ürün çeşitlerini Et ve Balık Kurumu markası ile tüketicilerine ulaştırmaktadır. Et ve Süt Kurumu, üreticileri korumak amacıyla hayvanlarını satın almakta, depolamakta ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda et fiyatlarını regüle etmek için de stoğunda bulundurduğu etleri, ihtiyaç olduğu dönemlerde iç piyasada satışa sunmaktadır. Depolarımızdaki etlerin tamamı yerli üreticilerden alınan hayvanların etleri olup ithal et stoğumuz bulunmamaktadır."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınını göz önünde bulundurarak gerekli önlemlerin alındığına işaret eden açıklamada, "Korona virüs salgınının alışveriş kültürüne etkilerini de göz önünde bulunduran Kurumumuz, kıyma ve kuşbaşı konserve veya dondurulmuş şekilde raf ömrü uzun, kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin dört bir yanında tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktadır. ESK 10 Şubat 2020 tarihinde piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karkas et satışını başlatmıştır ve sektörün ürünlerimize olan talepleri her geçen gün artmaktadır. Et ve Süt Kurumu sadece tüketicilerimizin değil aynı zamanda MSB ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşun da et ihtiyacını yıllardan beri karşılamaktadır. Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak Ülkemize 68 yıldır güvenle hizmet eden Et ve Süt Kurumu içinde bulunduğumuz bu zor günlerin sağlıkla ve gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçirilmesi hususunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Et ve Süt Kurumu, Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Et ve Süt Kurumu, 'Depolarda bulunan etler bozuldu' iddialarını cevapladı - Haberler

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