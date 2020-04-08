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Et ve Süt Kurumu: Etlerin çürümeye terk edildiği iddiası gerçek dışı

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce depolarda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu açıklandı.

08.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:20
Et ve Süt Kurumu: Etlerin çürümeye terk edildiği iddiası gerçek dışı

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce depolarda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu açıklandı.

Et ve Süt Kurumu'ndan (ESK) yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın konuşmasında, Et ve Süt Kurumu'nun depolarındaki etlerin bekletildiği ve çürüdüğüne dair kamuoyunu yanıltıcı iddialarda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, bu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, "Depolarımızda uygun koşullarda muhafaza edilen etlerin çürümeye terk edildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve kurumumuza yapılan çirkin bir iftiradır" denildi.

'TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

Kurumun 1952'den bugüne sağlıklı, güvenli, kaliteli ve ekonomik ürün çeşitlerini Et ve Balık Kurumu markası ile tüketicilerine ulaştırdığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Et ve Süt Kurumu, üreticileri korumak amacıyla hayvanlarını satın almakta, depolamakta ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda et fiyatlarını regüle etmek için de stoğunda bulundurduğu etleri, ihtiyaç olduğu dönemlerde iç piyasada satışa sunmaktadır. Depolarımızdaki etlerin tamamı yerli üreticilerden alınan hayvanların etleri olup ithal et stoğumuz bulunmamaktadır. Korona virüs salgınının alışveriş kültürüne etkilerini de göz önünde bulunduran kurumumuz, kıyma ve kuşbaşı konserve veya dondurulmuş şekilde raf ömrü uzun, kolay muhafaza edilebilen ürünlerin ülkemizin dört bir yanında tüketicilere ulaştırılmasını sağlamaktadır. ESK 10 Şubat 2020 tarihinde piyasa ihtiyaçları doğrultusunda karkas et satışını başlatmıştır ve sektörün ürünlerimize olan talepleri her geçen gün artmaktadır."

'ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTE'

Et ve Süt Kurumu'nun, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun da et ihtiyacını karşıladığı vurgulanarak, "Hem üreticimizi hem de tüketicimizi koruyarak ülkemize 68 yıldır güvenle hizmet eden Et ve Süt Kurumu içinde bulunduğumuz bu zor günlerin sağlıkla ve gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmadan geçirilmesi hususunda çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Devlet kurumlarının günlük siyasete alet edilerek yıpratılması hususunu kamuoyunun takdirine sunarız" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Et ve Süt Kurumu, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Güncel
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