Et ve Süt Kurumu, Levrek Balığı Tarifinden Şarabı Çıkardı

Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinde yer alan levrek tarifindeki "Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider" ifadesi kaldırıldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Dün sosyal medyanın gündemine gelen konulardan biri Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinde yer alan levrek tarifi idi. Levrek balığının tanıtıldığı bir yazıda, 'Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider' ifadesi bulunuyordu.

GOOGLE'DA HALA GÖRÜNÜYOR

Söz konusu ifade, levrek tarifinin sosyal medyada konuşulması üzerine alelacele kurumun internet sitesinden kaldırıldı. Fakat arama motoru Google'dan bu ifade henüz çıkmadı.