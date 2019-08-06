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Et ve Süt Kurumu Suluova'da hayvan kesimine başladı

Türkiye Et ve Süt Kurumu (ESK), Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) ve Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği arasında yapılan protokol gereği, Suluova'da hayvan kesimine başladı.

06.08.2019 16:02 Et ve Süt Kurumu Suluova'da hayvan kesimine başladı
Türkiye Et ve Süt Kurumu (ESK), Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) ve Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği arasında yapılan protokol gereği, Suluova'da hayvan kesimine başladı.
Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Esem Kodaman, yaptığı açıklamada, birliğe ait mezbahada yerli hayvanın kilosu 32 liradan, ithal hayvanın ise kilosu 30 liradan kesime başladığını söyledi.
Et ve Süt Kurumunun her zaman besi üreticisinin yanında olduğunu ifade eden Kodaman, şunları kaydetti:
"Piyasadaki et fiyatları yukarı ve aşağı dengesiz olduğu zaman Et ve Süt Kurumu müdahale ederek piyasayı dengeliyor. Et ve Süt Kurumunun bu müdahaleleri besi üreticisinin güvenli ortamda üretim yapmasını ve besiciliğin devamlılığını ifade eder. Ayrıca besicilerin önünü görmesini sağlarken diğer taraftan da tüketicilere ise en güvenli ve sağlıklı eti daha ucuza temin etme ve de tüketmesine imkan sunar. Suluova'da başlanan et kesimi ile bu bölgedeki besi üreticilerimiz rahatlayacak ve et fiyatları da dengelenecektir."

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Kaynak: AA

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