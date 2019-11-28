Haberler » Güncel » Et ve süt üretim yerleri denetlendi - Haber

Et ve süt üretim yerleri denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli illerde uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında, Siirt'te et ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

28.11.2019 18:17 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:23
Tarım ve Orman Bakanlığınca çeşitli illerde uygulanan "denetim seferberliği" kapsamında, 'te et ve süt ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.
Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, gıda denetimlerinin yıl boyunca devam ettiğini söyledi.
Demirhan, denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını belirtti. Demirhan, şöyle devam etti:
"Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, vermeden hassasiyetle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İl müdürlüğümüz 2017 yılında yapılan denetim sayısı bin 598'dir. 2018'de denetim sayısı 2 bin 13'tür. 2019'un ocak ayından bugüne kadar 2 bin 600 denetim gerçekleştirilmiştir. 2017 yılına göre denetim oranında yüzde 60'ın üstünde artış sağlanmıştır."
Et ve süt üretim yerleri denetlendi

Siirt, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:20 Faslı sendikadan "İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılması" çağrısı
19:18 İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
19:18 Jandarmadan helikopterli kaçak hafriyat denetimi
19:18 Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
19:14 Yenilenen Bahariye Spor Tesisleri'nin açılışı yapıldı
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:20:55