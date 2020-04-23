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Et, yağ ve ciğerle Türk Bayrağı hazırladı

Et, yağ ve ciğerle Türk Bayrağı hazırladıADANA'da bir kebapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı.

23.04.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:15
Et, yağ ve ciğerle Türk Bayrağı hazırladı
ADANA'da bir kebapçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Kebap ustası, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne Türk bayraklı balon uçurdu.
Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ustalarıyla et, yağ ve ciğerle Türk bayrağı hazırladı. Ayrıca iş yeri çalışanları da Türk bayraklı tişörtler paket servisi için çalıştı. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle restorana müşteri kabul edemeyen kebap ustası, paket servislerde de Türk bayrağı ve bayraklı balon hediye etti. Aydın, sokağa çıkamayan çocuklar için de gökyüzüne balon uçurdu.
Aydın, bu yıl evden çıkamayan çocukların yerine kendilerini koyduklarını belirterek, "Bu senenin çocukları biz olalım, onlar yerine biz kutlama yapalım istedik. Sipariş götürdüğümüz eve bir bayrak ve balon da götüreceğiz. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak. Feraha kavuştuğumuz zaman hep birlikte en güzel bayramlarımızı kutlayacağız ancak şimdi evde kalıyoruz, evde kalanlara hizmet ediyoruz" dedi. Et, yağ ve ciğerle Türk Bayrağı hazırladı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel , Haber
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