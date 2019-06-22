22.06.2019 15:05
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Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

Türkiye'de daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, sarıkız örümceği, bir yıl aranın ardından yeniden Bilecik'te görüldü.

Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye 'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen, sarıkız örümceği (camel spider), bir yıl aranın ardından yeniden Bilecik 'te görüldü. Örümcek, kentte endişe yarattı.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi 500 Evler mevkiinde Yunus Can 'ın arı kovanının üzerinde görülen sarıkız adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümcek endişe uyandırdı.

GEÇEN SENE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçen sene bu aylarda yine görülen bu örümcek için belediye yetkileri ilaçlama yaparak, önlem almışlardı. Bu sene Abbaslık Köyü, Polis Okulu mevkiinde görülen 'sarıkız' örümceği son olarak 500 Evler mevkiinde görülmesinden endişelenen vatandaşlar ilaçlama yapılmasını istedi.

"DAHA ÖNCEDE SARIKIZ BULMUŞTUM"

Son olarak örümceği gören ve bir kavanoz içine koyan Arıcı Yunus Can "500 Evler mevkiinde arı kovanlarının üzerinde buldum. Büyük ihtimalle arılara geliyor. Daha öncede Bilecik'te sarıkız bulmuştum. Haberlerden öğrendiğim kadarıyla çok zararlı bir haşere canlı bir şekilde yakaladım, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edeceğim. Arazide ve ormanlık alanda yürüyen vatandaşları dikkatli olsun" dedi.

Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
Kaynak: İHA
Türkiye , Bilecik , Yaşam , Güncel

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