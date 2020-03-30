“Et, yumurta ve bitkisel ürün stokumuz yeterli, herkes ihtiyacı kadar alsın”

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Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Gıdada aşırı talep normale dönmeye başladı.
30.03.2020 05:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:01
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş, "Gıdada aşırı talep normale dönmeye başladı. Petrol fiyatındaki düşüş hammadde maliyetini yüzde 30 civarında artırdı. Üretim süreci tehlikede, arpa ve mısırda gümrük vergisi sıfırlanmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi