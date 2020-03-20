Etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak
Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.
20.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:17
Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye 'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Konya Şeker, Türkiye, Ekonomi