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Etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

20.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:17
Etanol arzında sıkıntı yaşanmayacak

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye 'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Konya Şeker, Türkiye, Ekonomi

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