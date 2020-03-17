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ETB'de Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ( ETB) tarafından, Koronavirüs ( Covid-19) 'a karşı Kurumun tüm birimlerinde ve ortak kullanım alanlarında tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı.

17.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:41
ETB'de Koronavirüs'e karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı
Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ( ETB) tarafından, Koronavirüs ( Covid-19) 'a karşı Kurumun tüm birimlerinde ve ortak kullanım alanlarında tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından, küresel ölçekli yaşanan korona virüsüne karşı ortak kullanım alanları, toplantı salonları, laboratuvar, kantar ve kurumun tüm birimleri ile hizmet araçlarında, eş zamanlı olarak hijyen uygulaması ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Koronavirüs salgınının küresel boyuta ulaştığını vurgulayarak "Koronavirüs ( Covid-19)'a karşı hem personelimizin, hem de üyelerimizin bu salgından etkilenmemesi için bir takım tedbirler almış bulunmaktayız. Bu tedbirler çerçevesinde kurumumuzun tüm ortak kullanım alanları ile tüm birimlerini dezenfekte ederek, salgın hastalık ve bulaşıcı mikroplara karşı genel temizlik ve dezenfekte çalışması başlattık. Gerek toplu gerekse de bireysel tedbirler sayesinde bu süreci inşallah kazasız belasız atlatacağız. Salgının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ve getirilen kurallara harfiyen uymalı ve üzerimize düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmeliyiz. Tehlike geçinceye ve bu virüs etkisini kaybedinceye kadar günlük yaşam alışkanlıklarımızı geçici süreliğine değiştirmek zorundayız." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Erzurum, Güncel

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