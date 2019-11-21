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ETB ile Aras Elektrik "indirimli elektrik enerjisinde" anlaştı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı ile Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında Erzurum Ticaret Borsası üyelerine yönelik " İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolü imzaladı.

21.11.2019 19:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:09ETB ile Aras Elektrik
Ticaret Borsası Başkanlığı ile Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürlüğü arasında Erzurum Ticaret Borsası üyelerine yönelik " İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolü imzaladı.

Bugün Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen toplantıda Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan vekili Muammer Aydın ile Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç arasında Erzurum ticaret Borsası üyelerini kapsayan "İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolü imzalandı.

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Fahrettin Tunç ile "İndirimli Elektrik Enerjisi" protokolüne imza atan Erzurum Ticaret Borsası Başkan vekili Muammer Aydın, "Enerji fiyatları karşısında esnafımız ve üyelerimiz zor bir süreçten geçiyor. Bu noktadan hareketle Aras Elektrik A.Ş. ile yaptığımız istişareler sonucunda Aras Elektrik ile "İndirimli Elektrik Enerjisi" konusunda anlaşma sağladık. Esnafımıza ve üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Bu protokol ile elektrik faturalarında indirimden yararlanmak isteyen Erzurum Ticaret Borsası üyelerinin, Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile yapacakları sözleşme için yanlarında nüfus cüzdanı ve vergi levhası fotokopisi ile birlikte başvurmaları gerektiği bildirildi. - ERZURUM

Muammer Aydın, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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