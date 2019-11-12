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ETB ve ETÜ işbirliği protokolü imzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ile protokol imzaladı.

12.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:43ETB ve ETÜ işbirliği protokolü imzaladı
Teknik Üniversitesi (ETÜ) Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ile protokol imzaladı.

Erzurum Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen, ETÜ ile ETB arasında Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirebilmek amacıyla imzalanan protokol törenine Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak,, ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu katıldı.

Protokol kapsamında, ETÜ ve ETB yönetiminin üniversite ile sanayi arasında kurulacak iş birliklerinin beraber ele alması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanılma ve bölge ekonomisini geliştirecek iş birliklerinin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan protokol imza töreninin ardından Başkan Oral, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a, üzerinde Borsa logosu bulunan bakır işlemeli bir tepsi hediye ederken, Rektör Çakmak ise Başkan Oral'a Seramik işlemeli plaket hediye etti. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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